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Итоги дня: ликвидация загрязнения на реке Иж в Ижевске и задержание замдиректора ЧМЗ

17:58, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ликвидация загрязнения на реке Иж в Ижевске и задержание замдиректора ЧМЗ
17:58, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
137
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А также нападение осётра на аниматора из Удмуртии в Китае.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости 30 января. 

Ликвидация загрязнения

На реке Иж в Ленинском районе Ижевска началась ликвидация загрязнения. Накануне в акватории обнаружили маслянистые пятна. 

Напал осётр

В океанариуме китайского города Сишуаньбань гигантский осётр пытался заглотить голову девушки-аниматора в костюме русалки, которая плавала с ним в одном бассейне. Пострадавшая девушка родом из Сарапула. Мария З. 

Ремонт моста

В Воткинске собрали порядка трёх миллионов рублей для строительства моста в районе Берёзовка

Ремонт набережной

В течение недели с 27 января по 2 февраля в Ижевске отремонтируют ямы вдоль набережной. Горожане обратились с просьбой отремонтировать два дорожных участка — от улицы Телегина, 30 до улицы Кирова (через Милиционную) и участок от развилки на набережной до перекрёстка улиц Ленина и Карла Маркса. 

Гибель на пожаре

На пожаре в Ижевске нашли 93-летнюю погибшую женщину. Пожар произошёл около 14:00 29 января в одном из домов по улице 7-я Подлесная. 

Снос горок

В пятницу, 31 января, на Центральной площади Ижевска начнут разбирать ледяные горки. Подрядчик планирует завершить все работы до понедельника, 3 февраля. 

Задержание

Задержанный ФСБ руководящий работник одного из предприятий ОПК в Удмуртии оказался заместителем руководителя Чепецкого механического завода. Возбуждено уголовное дело по статьям о «мошенничестве в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями». 

17:58, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня