Ижевск. Удмуртия. Главные новости 30 января.

Ликвидация загрязнения

На реке Иж в Ленинском районе Ижевска началась ликвидация загрязнения. Накануне в акватории обнаружили маслянистые пятна.

Напал осётр

В океанариуме китайского города Сишуаньбань гигантский осётр пытался заглотить голову девушки-аниматора в костюме русалки, которая плавала с ним в одном бассейне. Пострадавшая девушка родом из Сарапула. Мария З.

Ремонт моста

В Воткинске собрали порядка трёх миллионов рублей для строительства моста в районе Берёзовка.

Ремонт набережной

В течение недели с 27 января по 2 февраля в Ижевске отремонтируют ямы вдоль набережной. Горожане обратились с просьбой отремонтировать два дорожных участка — от улицы Телегина, 30 до улицы Кирова (через Милиционную) и участок от развилки на набережной до перекрёстка улиц Ленина и Карла Маркса.

Гибель на пожаре

На пожаре в Ижевске нашли 93-летнюю погибшую женщину. Пожар произошёл около 14:00 29 января в одном из домов по улице 7-я Подлесная.

Снос горок

В пятницу, 31 января, на Центральной площади Ижевска начнут разбирать ледяные горки. Подрядчик планирует завершить все работы до понедельника, 3 февраля.

Задержание

Задержанный ФСБ руководящий работник одного из предприятий ОПК в Удмуртии оказался заместителем руководителя Чепецкого механического завода. Возбуждено уголовное дело по статьям о «мошенничестве в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями».