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В Перинатальном центре Ижевска женщине помогли родить десятого ребёнка

11:10, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Перинатальном центре Ижевска женщине помогли родить десятого ребёнка
11:10, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роды\n#дети
Источник фото: 1 РКБ
884
0

На свет появился здоровый мальчик.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Перинатального центра Ижевска помогли женщине родить десятого ребёнка. Об этом сообщается в группе 1 РКБ Ижевска в соцсети «ВКонтакте». 

39-летняя женщина родила естественным путём. В результате на свет появился здоровый мальчик ростом 55 см и весом 3520 г. 

Отмечается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением в послеродовом отделении, но скоро их выпишут. Дома новорождённого будут встречать отец, 6 братьев и три сестры. 

Фонд АНО «Мамина радость» регионального духовного управления мусульман Удмуртии подарит многодетной семье необходимые вещи для мамы и малыша. 

11:10, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роды\n#дети