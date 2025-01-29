В Перинатальном центре Ижевска женщине помогли родить десятого ребёнка

Ижевск. Удмуртия. Врачи Перинатального центра Ижевска помогли женщине родить десятого ребёнка. Об этом сообщается в группе 1 РКБ Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

39-летняя женщина родила естественным путём. В результате на свет появился здоровый мальчик ростом 55 см и весом 3520 г.

Отмечается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением в послеродовом отделении, но скоро их выпишут. Дома новорождённого будут встречать отец, 6 братьев и три сестры.

Фонд АНО «Мамина радость» регионального духовного управления мусульман Удмуртии подарит многодетной семье необходимые вещи для мамы и малыша.