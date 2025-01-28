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Глава Ижевска будет лично поздравлять молодожёнов в год 265-летия города

10:00, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Ижевска будет лично поздравлять молодожёнов в год 265-летия города
10:00, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
349
0
#Ижевск\n#265-летие Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#молодожены
Источник фото: администрация Ижевска
349
0

Присутствие Дмитрия Чистякова на торжественной регистрации брака внесли в план мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил План основных мероприятий по подготовке и празднованию 265-летия города. Соответствующий документ разместили на муниципальном портале

В план включены проекты по строительству, благоустройству, праздничному оформлению, а также культурно-просветительские, спортивные мероприятия и акции. Под пунктом №34 в документе значится: «Торжественная регистрация брака с участием главы города Ижевска Чистяковым Д. А.».

Таким образом, в юбилейный для столицы Удмуртии год молодожёнов в ЗАГСе будет поздравлять настоящий градоначальник. Оплачивать присутствие мэра в качестве «дополнительной услуги» не потребуется; источником финансирования указан бюджет Ижевска.

10:00, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
349
0
#Ижевск\n#265-летие Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#молодожены