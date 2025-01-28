Глава Ижевска будет лично поздравлять молодожёнов в год 265-летия города

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил План основных мероприятий по подготовке и празднованию 265-летия города. Соответствующий документ разместили на муниципальном портале.

В план включены проекты по строительству, благоустройству, праздничному оформлению, а также культурно-просветительские, спортивные мероприятия и акции. Под пунктом №34 в документе значится: «Торжественная регистрация брака с участием главы города Ижевска Чистяковым Д. А.».

Таким образом, в юбилейный для столицы Удмуртии год молодожёнов в ЗАГСе будет поздравлять настоящий градоначальник. Оплачивать присутствие мэра в качестве «дополнительной услуги» не потребуется; источником финансирования указан бюджет Ижевска.