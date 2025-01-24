Итоги дня: оборудование из Удмуртии для обогрева спасённых птиц в Краснодарском крае и планы на ремонт всех тротуаров в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 24 января.

Оборот оружия

Почти 450 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год. Всего сотрудники Росгвардии провели свыше 14 тыс. проверок.

Новый начальник

Полковника полиции Александра Басенко назначили на должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике.

Помощь птицам

Для спасения птиц в Краснодарский край из Удмуртии отправили инфракрасные обогреватели. Их установят в 10 теплицах, где восстанавливаются около 500 гагар, бакланов, чомг, чаек и лысух.

Ремонт перекрёстков

В Ижевске планируют применять технологию ресайклинга для ремонта асфальта на перекрёстках. Ранее эту технологию применяли в ремонте проезда Копрового.

Отремонтируем всё

К 2027 году в Ижевске планируют отремонтировать все тротуары. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира 24 января на телеканале «Моя Удмуртия».

Покушение на госизмену

Жителя Удмуртии ждет суд за покушение на госизмену. В мае 2024 года 52-летний обвиняемый связался с представителями спецслужб Украины. С ними он договорился о прибытии на территорию соседнего государства с дальнейшим вступлением в ряды ВСУ.