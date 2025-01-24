«Удмуртавтодор» получил 10 комбинированных машин для очистки дорог

Ижевск. Удмуртия. Парк «Удмуртавтодора» пополнился десятью комбинированными машинами, которые могут применяться как в зимнем, так и в летнем содержании дорог. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Техника многозадачна. Она способна расчищать снег, выметать остатки и вести обработку реагентами.

Пять единиц направят на работы в Завьяловский район, по две — в Глазов, Игру, Воткинск и Можгу. Ещё одну машину отправят в Малую Пургу.

В начале января «Удмуртавтодор» уже получил четыре такие машины. До конца мая ожидается ещё 20. С приходом весны технику переоснастят для выполнения летнего содержания дорог и перевозку сыпучих грузов.