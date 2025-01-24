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«Удмуртавтодор» получил 10 комбинированных машин для очистки дорог

09:39, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Удмуртавтодор» получил 10 комбинированных машин для очистки дорог
09:39, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная техника
Источник фото: скриншот из видео
449
0

Автомобили приспособлены к выполнению разных задач.

Ижевск. Удмуртия. Парк «Удмуртавтодора» пополнился десятью комбинированными машинами, которые могут применяться как в зимнем, так и в летнем содержании дорог. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Техника многозадачна. Она способна расчищать снег, выметать остатки и вести обработку реагентами.

Пять единиц направят на работы в Завьяловский район, по две — в Глазов, Игру, Воткинск и Можгу. Ещё одну машину отправят в Малую Пургу.

В начале января «Удмуртавтодор» уже получил четыре такие машины. До конца мая ожидается ещё 20. С приходом весны технику переоснастят для выполнения летнего содержания дорог и перевозку сыпучих грузов.

09:39, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожная техника