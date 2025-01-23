Врач-сомнолог рассказал, как правильно выбрать подушку для сна

Удмуртия. При выборе подушки для сна сомнолог Павел Кудинов выделяет несколько ключевых аспектов, которые помогут обеспечить комфортный и здоровый сон. Эксперт поделился советами на портале «МИР24».

Кудинов подчеркивает, что высота подушки должна соответствовать расстоянию от матраса до уха, особенно если человек спит на боку. Это важно для поддержания правильного положения позвоночника и предотвращения его искривления.

Эксперт советует выбирать подушку для матраса, на котором вы планируете спать. Матрасы в магазинах могут отличаться по жесткости и глубине прогиба, что может повлиять на выбор подходящей высоты подушки.

Рекомендует избегать подушек с натуральными наполнителями, такими как перо и пух. Вместо этого лучше выбирать синтетические материалы, которые легче стирать и сушить. Натуральные материалы могут накапливать пот и частички кожи, что способствует размножению пылевых клещей.

Сомнолог также напоминает о необходимости менять подушки каждые три года, чтобы избежать накопления аллергенов и поддерживать гигиену.