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В Удмуртии начат приём родственников без вести пропавших на СВО бойцов для организации их поиска

12:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начат приём родственников без вести пропавших на СВО бойцов для организации их поиска
12:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Фонд «Защитники Отечества»\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

Будет производиться забор генетического материала и заполнение разыскных карт.

Ижевск. Удмуртия. В удмуртском филиале фонда «Защитники Отечества» организован приём родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации. Будет вестись набор генетического материала для установления родства. Об этом сообщается в сообществе регионального отделения Фонда. 

Родственники могут подать заявления о розыске пропавших военнослужащих в филиале Фонда по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 242. Близкие могут обратиться за помощью даже в том случае, если военнослужащий не выходит на связь более месяца, независимо от официального подтверждения его пропажи.

Фонд проводит забор генетического материала (буккального эпителия) у близких родственников для составления генетического профиля пропавшего военнослужащего. Это позволяет проводить идентификацию по ДНК. Анализ принимается от родителей, детей, полнокровных братьев и сестёр. Буккальный эпителий берётся бесплатно — это ткань, состоящая из клеток, выстилающих внутреннюю поверхность щек и губ в полости рта.

«Для подготовки к анализу необходимо соблюдать следующие требования: воздержаться от еды, питья, а также курения за полчаса до сбора образцов; непосредственно перед забором образцов тщательно прополоскать рот чистой водой (2-3 раза), для механического удаления частичек пищи.

Кроме генетического материала поиск ведется на основании разыскной карты. Для ее заполнения потребуются:

·        цветные фотографии бойца,

·        вспомнить особые приметы,

·        при возможности заполнить отдельные медицинские данные (стоматология, хирургические вмешательства).

Если обнаруживаются совпадения в базе то с родственниками оперативно выходят на связь. 

12:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Фонд «Защитники Отечества»\n#СВО