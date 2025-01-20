В Удмуртии начат приём родственников без вести пропавших на СВО бойцов для организации их поиска

Ижевск. Удмуртия. В удмуртском филиале фонда «Защитники Отечества» организован приём родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне спецоперации. Будет вестись набор генетического материала для установления родства. Об этом сообщается в сообществе регионального отделения Фонда.

Родственники могут подать заявления о розыске пропавших военнослужащих в филиале Фонда по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 242. Близкие могут обратиться за помощью даже в том случае, если военнослужащий не выходит на связь более месяца, независимо от официального подтверждения его пропажи.

Фонд проводит забор генетического материала (буккального эпителия) у близких родственников для составления генетического профиля пропавшего военнослужащего. Это позволяет проводить идентификацию по ДНК. Анализ принимается от родителей, детей, полнокровных братьев и сестёр. Буккальный эпителий берётся бесплатно — это ткань, состоящая из клеток, выстилающих внутреннюю поверхность щек и губ в полости рта.

«Для подготовки к анализу необходимо соблюдать следующие требования: воздержаться от еды, питья, а также курения за полчаса до сбора образцов; непосредственно перед забором образцов тщательно прополоскать рот чистой водой (2-3 раза), для механического удаления частичек пищи.

Кроме генетического материала поиск ведется на основании разыскной карты. Для ее заполнения потребуются:

· цветные фотографии бойца,

· вспомнить особые приметы,

· при возможности заполнить отдельные медицинские данные (стоматология, хирургические вмешательства).

Если обнаруживаются совпадения в базе то с родственниками оперативно выходят на связь.