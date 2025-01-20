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Руководящий работник «Ижводоканала» обвиняется в получении взяток на 700 тысяч рублей

11:22, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Руководящий работник «Ижводоканала» обвиняется в получении взяток на 700 тысяч рублей
11:22, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия
Источник фото: Следственное управление СКР по Удмуртии
208
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Установлено несколько эпизодов преступления. 

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного их цехов МУП «Ижводоканал» обвиняют в получении взяток в значительном и крупном размере. 38-летний мужчина помещён под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии. 

Фигурант в июне 2024 года получил взятку от одного из подрядчиков за покровительство при заключении контракта на строительные работы и поставку оборудования. Её размер составил 500 тысяч рублей. 

Также выяснилось, что в 2022-2024 года мужчина получил две взятки от сотрудников предприятия в сумме 145 тысяч и 69 тысяч рублей соответственно за предоставление возможности дополнительного заработка в «Ижводоканале» и общее покровительство.

17 января текущего года следователи СК и сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Сейчас он помещён под стражу. 

Напомним, ранее в поле зрения закона попал инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

11:22, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия