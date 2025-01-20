Руководящий работник «Ижводоканала» обвиняется в получении взяток на 700 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного их цехов МУП «Ижводоканал» обвиняют в получении взяток в значительном и крупном размере. 38-летний мужчина помещён под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Фигурант в июне 2024 года получил взятку от одного из подрядчиков за покровительство при заключении контракта на строительные работы и поставку оборудования. Её размер составил 500 тысяч рублей.

Также выяснилось, что в 2022-2024 года мужчина получил две взятки от сотрудников предприятия в сумме 145 тысяч и 69 тысяч рублей соответственно за предоставление возможности дополнительного заработка в «Ижводоканале» и общее покровительство.

17 января текущего года следователи СК и сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Сейчас он помещён под стражу.

Напомним, ранее в поле зрения закона попал инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.