У стадиона «Зенит» в Ижевске проведут санитарную вырубку деревьев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у стадиона «Зенит» начались работы по переносу теплотрассы под землю. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Из-за переноса теплотрассы до конца следующей недели запланирована санитарная вырубка. Работы пройдут в защитной зоне надземной теплотрассы.

«Хотим обратить внимание, очистка от деревьев в охранных зонах тепловых сетей — требование федерального законодательства. Деревья вырубаются исключительно в этой зоне в соответствии с порубочным листом. Преобладающая часть — это поросль», — отметили в Минспорта УР.