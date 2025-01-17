Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

У стадиона «Зенит» в Ижевске проведут санитарную вырубку деревьев

15:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У стадиона «Зенит» в Ижевске проведут санитарную вырубку деревьев
15:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Источник фото: Минспорта Удмуртии
91
0

Это связано с переносом проходящей здесь теплотрассы под землю.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у стадиона «Зенит» начались работы по переносу теплотрассы под землю. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. 

Из-за переноса теплотрассы до конца следующей недели запланирована санитарная вырубка. Работы пройдут в защитной зоне надземной теплотрассы. 

«Хотим обратить внимание, очистка от деревьев в охранных зонах тепловых сетей — требование федерального законодательства. Деревья вырубаются исключительно в этой зоне в соответствии с порубочным листом. Преобладающая часть — это поросль», — отметили в Минспорта УР.

15:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ