Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поднялся на восьмое место в рейтинге руководителей столиц регионов ПФО

Ижевск. Удмуртия. Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг руководителей столичных городов в Приволжском федеральном округе (ПФО) за 2024 год. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заметно улучшил свои позиции в рейтинге.

В минувшем году Дмитрий Чистяков поднялся вверх на пять позиций и занял восьмое место в рейтинге. Лидером стал глава Казани Ильсур Метшин.

Также в рейтинге представлены председатели гордум. Фарит Губаев, председатель ижевской городской думы, занял 24-е место, поднявшись за год на одну строчку.

Оценки выставлялись на основе показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.