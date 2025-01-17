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Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поднялся на восьмое место в рейтинге руководителей столиц регионов ПФО

11:40, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поднялся на восьмое место в рейтинге руководителей столиц регионов ПФО
11:40, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дмитрий Чистяков
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
277
0

За год он прибавил пять позиций. 

Ижевск. Удмуртия. Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг руководителей столичных городов в Приволжском федеральном округе (ПФО) за 2024 год. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заметно улучшил свои позиции в рейтинге. 

В минувшем году Дмитрий Чистяков поднялся вверх на пять позиций и занял восьмое место в рейтинге. Лидером стал глава Казани Ильсур Метшин.

Также в рейтинге представлены председатели гордум. Фарит Губаев, председатель ижевской городской думы, занял 24-е место, поднявшись за год на одну строчку. 

Оценки выставлялись на основе показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

11:40, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дмитрий Чистяков