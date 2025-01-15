В Удмуртии 2025 год посвятят защитникам Отечества

Ижевск. Удмуртия. Отдельного тематического года в Удмуртии не будет, республика посвятит 2025 год защитникам Отечества, как и вся Россия. Об этом объявил глава региона Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада в Госсовете УР. Руководитель республики уделил особое внимание благоустройству мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«В этом году наша страна отметит 80-летие Великой Победы, поэтому крайне важно привести в порядок памятники, обелиски, монументы», – подчеркнул Александр Бречалов.

В столице Удмуртии идут ремонтные работы по благоустройству территории сквера Победы и капитальному ремонту Монумента боевой и трудовой славы города Ижевска. Работы планируют завершить к 9 мая 2025 года.

Архивисты Удмуртии готовят два крупных выставочных проекта, один из которых будет представлен в Ижевске уже 28 января 2025 года в Сквере Победы. А в мае будет открыт широкий доступ к электронной Книге памяти, в которую войдут сведения о более чем 200 тысячах участников войны из Удмуртии, не только погибших и пропавших без вести, но и вернувшихся с фронта. Всего в республиканский План мероприятий включено 64 события.

Напомним, в Удмуртии памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, всего более 900. Более 30 из них являются объектами культурного наследия. С 2024 года в республике появился уполномоченный орган по увековечиванию памяти защитников отечества. Им стал Комитет по делам архивов при правительстве Удмуртии.

Также напомним, что в наступившем году в республике отмечается ещё два значимых юбилея — 265-летие Ижевска и 185-летие со дня рождения Петра Чайковского.