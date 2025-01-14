Итоги дня: доклад главы Удмуртии о положении дел в республике и срок постройки нового здания МФЦ Индустриального района Ижевска

А также уголовное дело по факту получения ожогов двухлетней девочки в Ижевске.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 14 января.
Реконструкция ЖКХ
В 2025 году на модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии направят почти 2,8 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 1,3 млрд рублей.
Реабилитация ветеранов
В Ижевске и Воткинске откроются новые отделения для медицинской реабилитации участников СВО. За минувший год в Удмуртии реабилитацию прошли более 200 бойцов.
Уголовное дело
После получения ожогов девочкой в ижевском детском саду возбудили уголовное дело. Установлено, что 9 января воспитатель ясельной группы детского сада №181 купала детей без ведра и ковша, а также, нарушив инструкцию, оставила девочку 2023 года рождения одну в ванной комнате. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка сидящей в горячей воде. Скорую помощь воспитатель вызывать не стала, о случившемся сообщила матери девочки.
Двухстороннее движение
В Ижевске на улице Тарасова с 1 февраля откроют двустороннее движение. Водителей просят заранее изучить новую схему движения и обращать внимание на знаки.
Ограничения в аэропорту
В аэропорту Ижевска временно не принимают и не выпускают самолёты. Ограничения на использование воздушного пространства ввели около 11:15 14 января.
Башня под защитой
В перечень выявленных объектов культурного наследия Удмуртии включили водонапорную башню XIX века, которая расположена на территории завода «Ижсталь» в Ижевске.
Светофор починили
В Ижевске починили светофор на перекрёстке улиц Пушкинской и Лихвинцева. Причиной неисправности стала поломка подземного кабеля.
Достроят здание
Новое здание для МФЦ Индустриального района Ижевска могут достроить уже в 2025 году. Его недострой законсервирован с 2016 года.