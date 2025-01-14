В Удмуртии запустят программу обучения ветеранов «СВОй резерв 18»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработана и скоро будет запущена программа обучения под названием «СВОй резерв 18» (18+), предназначенная для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в регионе.

Эта программа направлена на оказание помощи военнослужащим и их семьям в социализации, трудоустройстве с учетом полученных ранений, а также в других сферах жизни. Старт намечен на 21 января.

Программа «СВОй резерв 18» станет аналогом федеральной программы по подготовке кадров из числа бывших участников спецоперации и будет реализована в контексте празднования Года защитника Отечества в 2025 году.

Аналогичные региональные программы для военнослужащих также запущены или планируются к запуску в других регионах, таких как Самарская область, Чувашия и Нижегородская область.