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В Удмуртии запустят программу обучения ветеранов «СВОй резерв 18»

11:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии запустят программу обучения ветеранов «СВОй резерв 18»
11:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
283
0

Старт намечен на 21 января. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработана и скоро будет запущена программа обучения под названием «СВОй резерв 18» (18+), предназначенная для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в регионе.

Эта программа направлена на оказание помощи военнослужащим и их семьям в социализации, трудоустройстве с учетом полученных ранений, а также в других сферах жизни. Старт намечен на 21 января. 

Программа «СВОй резерв 18» станет аналогом федеральной программы по подготовке кадров из числа бывших участников спецоперации и будет реализована в контексте празднования Года защитника Отечества в 2025 году.

Аналогичные региональные программы для военнослужащих также запущены или планируются к запуску в других регионах, таких как Самарская область, Чувашия и Нижегородская область. 

11:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО