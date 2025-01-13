Итоги дня: похолодание в Удмуртии и рост заболеваемости ОРВИ

А также рождение альпаки в ижевском зоопарке.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 13 января.
В зоопарке пополнение
У пары альпак из зоопарка Ижевска появился малыш. Маленькому обитателю дали имя Марио. 14 января ему исполнится два месяца.
Похолодание
На текущей неделе в Удмуртии похолодает. Дневные будут опускаться до -15 градусов.
Опасное развлечение
С начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге. Чаще всего дети получают вывихи, переломы, ушибы и рваные раны.
Некролог
15 января в Ижевске простятся с почётным гражданином Удмуртии, руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым, скончавшимся на 85 году жизни. Прощание состоится 15 января в Михаило-Архангельском соборе Ижевска. Начало в 11:00.
Патент
Учёный из Удмуртии Антон Кудрин получил патент на открытие новых свойств белого сульфаниламида и изобретение на его основе репаративно-регенеративного средства для кожи.
Рост заболеваемости
В Удмуртии с 6 по 12 января 2025 года число заболевших ОРВИ составило 7693 человека.