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Итоги дня: похолодание в Удмуртии и рост заболеваемости ОРВИ

18:03, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: похолодание в Удмуртии и рост заболеваемости ОРВИ
18:03, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также рождение альпаки в ижевском зоопарке.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 13 января.

В зоопарке пополнение

У пары альпак из зоопарка Ижевска появился малыш. Маленькому обитателю дали имя Марио. 14 января ему исполнится два месяца. 

Похолодание 

На текущей неделе в Удмуртии похолодает. Дневные будут опускаться до -15 градусов.

Опасное развлечение

С начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге. Чаще всего дети получают вывихи, переломы, ушибы и рваные раны. 

Некролог

15 января в Ижевске простятся с почётным гражданином Удмуртии, руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым, скончавшимся на 85 году жизни. Прощание состоится 15 января в Михаило-Архангельском соборе Ижевска. Начало в 11:00. 

Патент

Учёный из Удмуртии Антон Кудрин получил патент на открытие новых свойств белого сульфаниламида и изобретение на его основе репаративно-регенеративного средства для кожи

Рост заболеваемости

В Удмуртии с 6 по 12 января 2025 года число заболевших ОРВИ составило 7693 человека.

18:03, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня