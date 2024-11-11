В Удмуртии на этой неделе ожидается снегопад

Ижевск. Удмуртия. На территорию Удмуртии с 10 ноября начал поступать холодный арктический воздух и к вечеру столбики термометров ушли в минус. Как сообщили в удмуртском Гидрометцентре, сегодня днём температура воздуха не превысит нуля градусов.

На этой неделе каждый день отметятся осадки в виде снега и мокрого снега с интенсивностью от небольшого до умеренного. На дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха во вторник также не превысит нуля градусов. Во второй половине недели температурный фон останется ровным.

По предварительным данным, в выходные ожидается снег, переходящий в дождь.