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В Удмуртии на этой неделе ожидается снегопад

12:40, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на этой неделе ожидается снегопад
12:40, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
766
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
766
0

Дневные температуры будут на уровне нуля градусов. 

Ижевск. Удмуртия. На территорию Удмуртии с 10 ноября начал поступать холодный арктический воздух и к вечеру столбики термометров ушли в минус. Как сообщили в удмуртском Гидрометцентре, сегодня днём температура воздуха не превысит нуля градусов. 

На этой неделе каждый день отметятся осадки в виде снега и мокрого снега с интенсивностью от небольшого до умеренного. На дорогах возможна гололедица. 

Температура воздуха во вторник также не превысит нуля градусов. Во второй половине недели температурный фон останется ровным.

По предварительным данным, в выходные ожидается снег, переходящий в дождь. 

12:40, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
766
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода