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Итоги дня: новый игрок ХК «Ижсталь» и стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Удмуртии

18:03, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: новый игрок ХК «Ижсталь» и стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Удмуртии
18:03, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: Джерри Ю на Unsplash
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А также монтаж павильона на остановке «Администрация Индустриального района.

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Тревога

Более 1 700 жителей Удмуртии обратились к врачам с симптомами тревоги с начала года

Новый игрок

Голкипер Лоренс Зинаддин пополнил хоккейный клуб «Ижстали». Перевели из нижегородской системы «Торпедо». В этом сезоне спортсмен два матча играл за молодежную «Чайку» и два — за «Торпедо-Горький». Во время игр он отразил более 85% бросков. 

Ситуация стабильная

В Удмуртии наблюдается стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции. Вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано. 

Долгожданная остановка

На остановке «Администрация Индустриального района» в Ижевске начали устанавливать павильон ожидания транспорта. Ранее горожане жаловались на его отсутствие. 

Утилизация цветов

Из-за карантинного насекомого в Удмуртии сожгли 280 выращенных в Нидерландах срезов цветов. Партию привезли из Москвы 28 октября

18:03, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня