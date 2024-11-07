Итоги дня: новый игрок ХК «Ижсталь» и стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Тревога

Более 1 700 жителей Удмуртии обратились к врачам с симптомами тревоги с начала года.

Новый игрок

Голкипер Лоренс Зинаддин пополнил хоккейный клуб «Ижстали». Перевели из нижегородской системы «Торпедо». В этом сезоне спортсмен два матча играл за молодежную «Чайку» и два — за «Торпедо-Горький». Во время игр он отразил более 85% бросков.

Ситуация стабильная

В Удмуртии наблюдается стабильная эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции. Вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано.

Долгожданная остановка

На остановке «Администрация Индустриального района» в Ижевске начали устанавливать павильон ожидания транспорта. Ранее горожане жаловались на его отсутствие.

Утилизация цветов

Из-за карантинного насекомого в Удмуртии сожгли 280 выращенных в Нидерландах срезов цветов. Партию привезли из Москвы 28 октября.