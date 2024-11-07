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Мемориальные доски открыли в Сарапуле в честь погибших на СВО фельдшерах

12:15, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мемориальные доски открыли в Сарапуле в честь погибших на СВО фельдшерах
12:15, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Сарапул\n#Минздрав Удмуртии\n#скорая помощь\n#СВО
Источник фото: Минздрав УР
224
0

Таблички установили на подстанции скорой №6.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на территории подстанции скорой медицинской помощи №6 открыли мемориальной доски в память о фельдшерах, погибших в ходе выполнения поставленных задач на специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Роман Кулешов работал фельдшером на скорой с 2002 года, Александр Кыштымов — с 2003 года. В зоне СВО они оказывали медицинскую помощь раненым бойцам, эвакуировали их с поля боя.

Оба они награждены орденом Мужества посмертно.

12:15, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Сарапул\n#Минздрав Удмуртии\n#скорая помощь\n#СВО