Мемориальные доски открыли в Сарапуле в честь погибших на СВО фельдшерах

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на территории подстанции скорой медицинской помощи №6 открыли мемориальной доски в память о фельдшерах, погибших в ходе выполнения поставленных задач на специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Роман Кулешов работал фельдшером на скорой с 2002 года, Александр Кыштымов — с 2003 года. В зоне СВО они оказывали медицинскую помощь раненым бойцам, эвакуировали их с поля боя.

Оба они награждены орденом Мужества посмертно.