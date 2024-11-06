Бывший сотрудник криминалистического центра МВД по Удмуртии осуждён за подлог

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска вынес приговор в отношении сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртии. Он обвинялся в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Фигурант занимал должность начальника отдела автотехнических и экономических экспертиз. В период с августа по ноябрь 2023 года он планировал купить по заниженной цене находившийся в угоне автомобиль, для этого уничтожил идентификационный номер кузова машины.

Затем мужчина оформил документы с ложными сведениями и предоставил их для приобщения к материалам уголовного дела по факту угона машины.

Как сообщили в пресс-службе МВД по УР, в декабре 2023 года сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и возложением ряда обязанностей.