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6% квартир в новой многоэтажке на улице Пионеров в Воткинске передадут городу

16:20, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6% квартир в новой многоэтажке на улице Пионеров в Воткинске передадут городу
16:20, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: ИА «Сусанин»
73
0

Жильё получат жители расселённых аварийных домов.

Воткинск. Удмуртия. Стало известно, что построят на улице Пионеров в Воткинске, участок на которой в рамках реализации инвестпроекта передали в аренду застройщику «Главдом-1». Информацией делится пресс-служба Минстроя республики.

Ранее мы сообщали, что участок передаётся застройщику в аренду без проведения торгов. Здесь построят 12-этажный жилой дом на 225 квартир, 65 из которых получит город для расселения жителей аварийных домов. Общая площадь дома составит 7,5 тысяч квадратных метров.

16:20, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство