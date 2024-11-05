6% квартир в новой многоэтажке на улице Пионеров в Воткинске передадут городу

Воткинск. Удмуртия. Стало известно, что построят на улице Пионеров в Воткинске, участок на которой в рамках реализации инвестпроекта передали в аренду застройщику «Главдом-1». Информацией делится пресс-служба Минстроя республики.

Ранее мы сообщали, что участок передаётся застройщику в аренду без проведения торгов. Здесь построят 12-этажный жилой дом на 225 квартир, 65 из которых получит город для расселения жителей аварийных домов. Общая площадь дома составит 7,5 тысяч квадратных метров.