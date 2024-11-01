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При поиске погибших на СВО родных жителям Удмуртии предложили обращаться в Красный Крест

09:40, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
При поиске погибших на СВО родных жителям Удмуртии предложили обращаться в Красный Крест
09:40, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
207
0
#Удмуртия\n#Виктор Кушко\n#помощь\n#СВО
Источник фото: unsplash.com (Khyta)
207
0

Международная организация может помочь с поиском пленного или погибшего бойца.

Шаркан. Удмуртия. Жители Удмуртии, разыскивающие родных, которые погибли или попали в плен в зоне СВО, могут обратиться в Международный Красный Крест. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Виктора Кушко.

Сам омбудсмен накануне провёл личный приём в Шаркане. Все обращения, поступившие от жителей района, касались содействия в поиске без вести пропавших участников специальной военной операции.

«Обращения мы приняли в работу. Наряду с использованием ресурсов компетентных государственных органов, в интересах наших заявителей по вопросам розыска мы обращаемся в Международный Комитет Красного Креста. Обращаем внимание тех, кто разыскивает военнослужащего или предполагает, что родственник находится в плену или погиб. По этим вопросам можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста», — говорится в сообщении.

Письменное обращение в МККК можно направить по адресу: 129090, Москва, Грохольский пeреулок, д. 13, стр. 1. Можно по электронной почте moscow@icrc.org или по телефону: 8 (495) 626 54 26, или заполнить обращение с помощью формуляра на сайте Международного Комитета Красного Креста. 

09:40, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
207
0
#Удмуртия\n#Виктор Кушко\n#помощь\n#СВО