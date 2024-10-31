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На Удмуртию надвигаются дожди и снег

11:00, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Удмуртию надвигаются дожди и снег
11:00, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
371
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
371
0

Фронт североатлантического циклона уже подошёл к западным границам республики. 

Ижевск. Удмуртия. Во второй половине дня 31 октября в Удмуртии ожидается интенсивный дождь со снегом. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ижевск накроет осадками уже после обеда. Дождь, переходящий в снег, будет идти всю ночь, утихнув лишь днём 1 ноября. В пятницу фаза осадков изменится и начнётся снегопад. 

В субботу снег продолжится, но из-за влияния антициклона в отдельных районах ожидается дождь. Установится ветреная погода, образуется временный снежный покров. 

Ситуация на дорогах усложнится, возможна гололедица и снежный накат, видимость ухудшится.

11:00, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
371
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода