На Удмуртию надвигаются дожди и снег

Ижевск. Удмуртия. Во второй половине дня 31 октября в Удмуртии ожидается интенсивный дождь со снегом. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ижевск накроет осадками уже после обеда. Дождь, переходящий в снег, будет идти всю ночь, утихнув лишь днём 1 ноября. В пятницу фаза осадков изменится и начнётся снегопад.

В субботу снег продолжится, но из-за влияния антициклона в отдельных районах ожидается дождь. Установится ветреная погода, образуется временный снежный покров.

Ситуация на дорогах усложнится, возможна гололедица и снежный накат, видимость ухудшится.