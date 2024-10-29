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Итоги дня: налоговая политика на ближайшие годы в Удмуртии и обращение к Путину по поводу строительства школы в Шаркане

18:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: налоговая политика на ближайшие годы в Удмуртии и обращение к Путину по поводу строительства школы в Шаркане
18:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также помощь приюту для животных «Белый бим». 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 29 октября.

Помощь животным

В экодомах Удмуртии собрали более 60 тыс. рублей для приюта «Белый Бим». Полгода назад в экодомах установили боксы для сбора средств приюту

Основные направления

В Удмуртии определены основные направления бюджетной и налоговой политики республики на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. 

Вклад в экономику

До 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга. Одна половина средств пойдёт на развитие ЖКХ, другая — на реализацию инвестиционных проектов. 

Амнистия за оружие

Росгвардия объявила амнистию гражданам, которые решили сдать оружие для использования в зоне СВО. Нововведение распространяется на лиц, совершивших правонарушения в области оборота оружия, такие как: несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий. 

Взять на контроль

Житель Удмуртии обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу окончания строительства дополнительного корпуса шарканской средней школы. Полпреда главы государства в ПФО Игорь Комаров поручил главе Удмуртии Александру Бречалову принять меры по строительству и открытию нового корпуса школы

18:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня