Проект объединения туристических кластеров Глазовского района может получить поддержку от «Росатома»

Глазов. Удмуртия. Глазов представил туристические проекты на Форуме регионов России «Развитие туристической инфраструктуры». Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

Проект «Север Удмуртии» получил хорошую оценку, а вместе с тем и поддержку от «Росатома». В рамках проекта туристическими маршрутами в единую концепцию будет объединён Глазов, музейно-исторический комплекс «Иднакар» и парк «ДондыДор». Также предстоит создать современную инфраструктуру: гостиницы, кэмпинги, спа, общепит, технологии дополненной реальности, парковки.

«Север Удмуртии» может стать участником проекта «Гостеприимные атомные города» от «Росатома».

«Проработку, а главное жизнеспособность концепции отметили эксперты форума. «Удмуртский север» был назван самым инвестиционно привлекательным проектом атомных городов в сфере досуга и гостеприимства среди представленных на форуме», — подчеркнул глава Глазова.

Напомним, ранее в Глазове потенциальным инвесторам рассказали о возможностях северных районов Удмуртии.