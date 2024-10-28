Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

Проект объединения туристических кластеров Глазовского района может получить поддержку от «Росатома»

10:55, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Проект объединения туристических кластеров Глазовского района может получить поддержку от «Росатома»
10:55, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#туризм
Источник фото: Сергей Коновалов
61
0

Презентация проекта прошла на форуме «Развитие туристской инфраструктуры».

Глазов. Удмуртия. Глазов представил туристические проекты на Форуме регионов России «Развитие туристической инфраструктуры». Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов. 

Проект «Север Удмуртии» получил хорошую оценку, а вместе с тем и поддержку от «Росатома». В рамках проекта туристическими маршрутами в единую концепцию будет объединён Глазов, музейно-исторический комплекс «Иднакар» и парк «ДондыДор». Также предстоит создать современную инфраструктуру: гостиницы, кэмпинги, спа, общепит, технологии дополненной реальности, парковки. 

«Север Удмуртии» может стать участником проекта «Гостеприимные атомные города» от «Росатома».

«Проработку, а главное жизнеспособность концепции отметили эксперты форума. «Удмуртский север» был назван самым инвестиционно привлекательным проектом атомных городов в сфере досуга и гостеприимства среди представленных на форуме», — подчеркнул глава Глазова.

Напомним, ранее в Глазове потенциальным инвесторам рассказали о возможностях северных районов Удмуртии

10:55, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#туризм