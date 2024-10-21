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В Удмуртии с 23 октября начнёт холодать

14:10, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии с 23 октября начнёт холодать
14:10, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
401
0

Самым тёплым днём на этой неделе станет вторник, 22 октября.

Ижевск. Удмуртия. С середины текущей недели в Удмуртии начнётся похолодание и пойдут дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. 

Вторник, 22 октября, станет самым тёплым днём текущей недели. Воздух прогреется до +6…+11 градусов. В среду дневные температуры достигнут +5…+10, а в четверг уже +3…+8. В последний рабочий день столбики термометров покажут +2…+7 градусов.

Ежедневно в отдельных районах республики будут идти малоинтенсивные дожди. В четверг они усилятся и примут повсеместный характер.

14:10, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода