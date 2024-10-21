В Удмуртии с 23 октября начнёт холодать

Ижевск. Удмуртия. С середины текущей недели в Удмуртии начнётся похолодание и пойдут дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Вторник, 22 октября, станет самым тёплым днём текущей недели. Воздух прогреется до +6…+11 градусов. В среду дневные температуры достигнут +5…+10, а в четверг уже +3…+8. В последний рабочий день столбики термометров покажут +2…+7 градусов.

Ежедневно в отдельных районах республики будут идти малоинтенсивные дожди. В четверг они усилятся и примут повсеместный характер.