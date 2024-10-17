В ходе реконструкции дороги «Ижевск — Сарапул» был ликвидирован съезд на главную улицу деревни Пастухово

Сарапул. Удмуртия. Жители деревни Пастухово Сарапульского района пожаловались на ликвидацию съезда с трассы «Ижевск-Сарапул» на основную магистраль населённого пункта — улицу Садовую. Теперь въезд в деревню осуществляется по непригодным для этого улицам. В Миндортрансе Удмуртии прокомментировали ситуацию.

Ликвидация съезда на улицу Садовую произошло в рамках реконструкции дороги «Ижевск-Сарапул».

«При реконструкции автодороги Ижевск-Сарапул проектом предусмотрены официальные съезды в деревню Пастухово — на переулок Садовый и улицу Энтузиастов, а также съезд в Дубровку-2. Проект прошел госэкспертизу. По улице Садовая съезд не санкционирован и ликвидирован, восстановить его не представляется возможным», — прокомментировали в региональном Миндортрансе.

При этом, улица Южная, съезд на которую был ликвидирован, является главной и самой протяжённой, с неё можно попасть на остальные улицы. Те же улицы, где сейчас оборудовали съезды с трассы, являются второстепенными.