Бывшему председателю Адвокатской палаты Удмуртии могут изменить обвинение

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сторона обвинения ходатайствует об изменении предъявленного ранее обвинения. Поэтому судебное заседание откладывается до 23 октября. Самому Талантову продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее рассмотрение дела переносилось из-за болезни подсудимого.