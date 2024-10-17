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Бывшему председателю Адвокатской палаты Удмуртии могут изменить обвинение

08:30, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывшему председателю Адвокатской палаты Удмуртии могут изменить обвинение
08:30, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#Дмитрий Талантов
Источник фото: ИА "Сусанин"
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В связи с этим было перенесено заседание суда.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Сторона обвинения ходатайствует об изменении предъявленного ранее обвинения. Поэтому судебное заседание откладывается до 23 октября. Самому Талантову продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Напомним, ранее рассмотрение дела переносилось из-за болезни подсудимого

08:30, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
319
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#Дмитрий Талантов