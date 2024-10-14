Ришат Файзуллин стал новым прокурором Первомайского района Ижевска

Ижевск. Удмуртия. На должность прокурора Первомайского района Ижевска назначили старшего советника юстиции Ришата Файзуллина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ришат Валерьевич родился в 1978 году в городе Янауле Республики Башкортостан, окончил УдГУ по юридической специальности. В органах прокуратуры служит с 1999 года.

Имеет опыт следственной работы, работал в должности заместителя районного прокурора, прокурора, старшего прокурора в отделах аппарата прокуратуры республики, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, с июня 2020 года замещал должность прокурора Устиновского района Ижевска.

14 октября 2024 года прокурор Удмуртской Республики Артём Николаев официально представил руководителям правоохранительных органов, главе администрации Первомайского района Ижевска, представителям судейского сообщества вновь назначенного на должность прокурора Первомайского района Ижевска Ришата Файзуллина.

Напомним, в январе новый прокурор появился и в Октябрьском районе Ижевска.