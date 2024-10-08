Жителям Удмуртии временно придётся подавать заявления и иски в суд лично

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии при подаче заявления или иска в суд временно придётся дойти до органа правосудия лично. Как сообщили «Сусанину» в Объединённой пресс-службе судов УР, интернет-сервисы временно вышли из строя.

«По всей стране в связи с внеплановыми техническими работами временно недоступны: интернет-портал ГАС «Правосудие», сайты мировых судей, федеральных арбитражных судов, модуль «Электронное правосудие», личные кабинеты сотрудников судов», — говорится в сообщении.

До возобновления работы в случае острой необходимости гражданам пока остаётся единственный вариант — по старинке, лично подать заявление или иск через приёмные в судах.