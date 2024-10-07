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На Каме в Удмуртии спасли двух мужчин, катер которых выбросило на мель

10:08, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Каме в Удмуртии спасли двух мужчин, катер которых выбросило на мель
10:08, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Попавшие в западню люди начали замерзать.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе двое мужчин застряли на мели в акватории реки Кама. К ним на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Мужчины угодили в западню вечером 6 октября у деревни Усть-Сарапулка. Их катер выбросило на мель. Самостоятельно выбраться они не смогли и обратились за помощью в Центр обработки вызовов 112.  Мужчины начали замерзать. 

К ним на помощь срочно выехали спасатели. На катере «Нептун» и в специальных гидрокостюмах бойцы эвакуировали пострадавших и плавсредство.

10:08, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
100
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели