На Каме в Удмуртии спасли двух мужчин, катер которых выбросило на мель

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе двое мужчин застряли на мели в акватории реки Кама. К ним на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Мужчины угодили в западню вечером 6 октября у деревни Усть-Сарапулка. Их катер выбросило на мель. Самостоятельно выбраться они не смогли и обратились за помощью в Центр обработки вызовов 112. Мужчины начали замерзать.

К ним на помощь срочно выехали спасатели. На катере «Нептун» и в специальных гидрокостюмах бойцы эвакуировали пострадавших и плавсредство.