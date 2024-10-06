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Замруководителя одной из строительных фирм в Удмуртии обвиняется в хищении 23 млн рублей из федерального бюджета

18:03, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Замруководителя одной из строительных фирм в Удмуртии обвиняется в хищении 23 млн рублей из федерального бюджета
18:03, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: ИА «Сусанин»
82
0

Мужчина попался на махинациях с документами при расчистке русла реки Ува.

Удмуртия. В Удмуртии суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя директора одной из строительных компаний, обвиняемого в хищении 23 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в июле 2019 года предприниматель заключил госконтракт с Минприроды Удмуртии на расчистку русла реки Ува в Вавожском районе. С июля по декабрь 2020 года обвиняемый предоставил в ведомство фиктивные документы с ложными данными об объёмах, вывезенных с места расчистки реки донных отложений. Таким образом было похищено 23 миллионов рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология».

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Первомайский суд Ижевска.

18:03, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество