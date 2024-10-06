Замруководителя одной из строительных фирм в Удмуртии обвиняется в хищении 23 млн рублей из федерального бюджета

Удмуртия. В Удмуртии суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя директора одной из строительных компаний, обвиняемого в хищении 23 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в июле 2019 года предприниматель заключил госконтракт с Минприроды Удмуртии на расчистку русла реки Ува в Вавожском районе. С июля по декабрь 2020 года обвиняемый предоставил в ведомство фиктивные документы с ложными данными об объёмах, вывезенных с места расчистки реки донных отложений. Таким образом было похищено 23 миллионов рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология».

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Первомайский суд Ижевска.