В Ижевске планируется благоустройство воинского памятника на Северном кладбище

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение благоустройства памятника красноармейцам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Объект расположен на Северном кладбище. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсных процедурах принимаются до 7 октября. Начальная цена контракта превышает 2,6 млн рублей. Согласно смете, исполнителю предстоит уложить новую брусчатку, заменить гранитные плиты тротуаров.

Работы должны завершиться до 31 октября текущего года.