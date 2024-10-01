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В Ижевске планируется благоустройство воинского памятника на Северном кладбище

13:20, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируется благоустройство воинского памятника на Северном кладбище
13:20, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#благоустройство\n#память
Фото: ИА «Сусанин»
56
0

Работы должны быть выполнены до 31 октября текущего года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение благоустройства памятника красноармейцам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Объект расположен на Северном кладбище. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсных процедурах принимаются до 7 октября. Начальная цена контракта превышает 2,6 млн рублей. Согласно смете, исполнителю предстоит уложить новую брусчатку, заменить гранитные плиты тротуаров.

Работы должны завершиться до 31 октября текущего года.

13:20, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#благоустройство\n#память