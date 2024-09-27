Итоги дня: списание 40 млрд госдолга Удмуртии и переход Ольги Абрамовой в федеральный Минсельхоз

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 27 сентября.

Победа кадетов

Воткинские кадеты одержали победу в спартакиаде ПФО «Кадет Приволжья – 2024». Кадетский корпус ПФО им. В. Г. Старикова состязались в военно-спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Полёты беспилотников

Беспилотники Минприроды Удмуртии будут барражировать над тремя районами республики: Кизнерским, Селтинским и Сюмсинским. Полёты запланирован с 28 по 30 сентября с 14:00 до 18:00.

Списание долга

Регионы освобождаются от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Долговая нагрузка Удмуртии снизится примерно на 40 млрд рублей.

Покинет пост

И. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова с октября перейдёт на работу в федеральный Минсельхоз.

Первая партия

Первую партию винограда привезли из Узбекистана в Удмуртию. 26 сентября в республику приехало свыше 21 тонны свежего винограда. Сотрудники Управления Россельхознадзора провели отбор проб и контроль сопроводительных документов.

Представит Россию

Спортсменка из Ижевска выступит на чемпионате мира по велоспорту в Дании. Призёр чемпионата мира по велоспорту на треке 2021 года Яна Бурлакова вновь примет участие в масштабном спортивном событии.