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Женщина получила травмы в ДТП с участием лося в Игринском районе

13:15, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Женщина получила травмы в ДТП с участием лося в Игринском районе
13:15, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
266
0

С наступлением брачного периода у лосей их активность у дорог увеличилась. 

Игра. Удмуртия. В Игринском районе автомобиль сбил лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Животное сбил автомобиль «NISSAN Almera» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка авто. Лось погиб.

Осенью начинается брачный период лосей, и они становятся более активными и непредсказуемыми на дорогах.

«При виде опасности лоси могут неожиданно выскочить прямо под колеса автомобиля вместо того, чтобы вернуться обратно. Они могут даже пойти навстречу опасности, двигаясь прямо на автомобиль. Наиболее активны животные в утренние и вечерние часы. Будьте предельно осторожны, особенно на загородных трассах, где установлены знаки, предупреждающие о возможном выходе диких животных на дорогу», — предостерегли в Госавтоинспекции. 

13:15, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП