Московские поисковики установили судьбу красноармейца из Ижевска Егора Безенцева

Удмуртия. Члены московского поискового отряда установили судьбу красноармейца Егора Безенцева из Удмуртии, останки которого ранее нашли под Ржевом. Об этом сообщает группа поискового движения России.

Егор Филиппович Безенцев родился в Ижевском заводе в 1907 году. В Годы Великой Отечественной войны он служил старшим политруком, инструктором политотдела 111-й стрелковой дивизии. Он погиб в 1942 году и посмертно был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Оставшиеся документы о награждении позволили установить обстоятельства подвига политрука.

«Инструктор политотдела товарищ Безенцев Е.Ф., будучи непрерывно в частях, повседневно кропотливо работал среди личного состава по воспитанию мужества, бесстрашия в бою. Товарища Безенцева в части знают все бойцы, его задушевные беседы воодушевляли на подвиги. Для работы с бойцами использовал все возможности в бою. Лично сам в разгаре боя мобилизовал личный состав на разгром немецкого опорного пункта в деревне Мартюково, тем самым поспособствовал взятию деревни, но под ней 27 августа 1942 года был убит», — говорится в приказе о награждении.