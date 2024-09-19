В Игринском районе во время ремонта загорелся автомобиль

Игра. Удмуртия. В Игринском районе «ВАЗ 2105» загорелся во время ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

В одной из деревень района хозяин занимался ремонтом машины. Мужчина ненадолго отвлекся, сходил в дом, а выйдя на улицу, обнаружил пылающий автомобиль. Водитель сам потушил пламя водой из шланга, но несмотря на это, автомобиль получил значительные повреждения.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электрооборудования.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии о важности проверки электропроводки и исправности всех систем своего автомобиля. Также в машине нужно всегда иметь огнетушитель.