«Удмуртнефть» добыла 335 млн тонн нефти с начала производственной деятельности

Ижевск. Удмуртия. В активе предприятия 35 месторождений. Эксплуатационный фонд насчитывает более 3,9 тысяч скважин. В 2023-2024 гг. автоматизированы добывающие скважины Котовского и Ельниковского месторождений. На сегодняшний день автоматизация объектов нефтегазодобычи достигает 75%, созданы цифровые модели всех месторождений.

«Удмуртнефть» реализует комплекс мероприятий по поддержанию уровня добычи и дальнейшему развитию предприятия. Одно из главных направлений – интенсификация добычи и повышение эффективности бурения. В 2023 году «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию 93 новые скважины на семи месторождениях.

При строительстве скважин предприятие внедряет передовые технологии. Среди самых успешных – бурение многозабойных скважин по типам «Фишбон» и «Ласточкин хвост», увеличившим дебит горизонтальных скважин в 1,5-2 раза. Эффективными геолого-техническими мероприятиями на сегодняшний день остаются зарезка боковых стволов и увеличение длин горизонтальных стволов до 400 м.

Другое важное направление развития – восполнение ресурсной базы и вовлечение в разработку новых запасов. В 2022 году было открыто Южно-Шарканское месторождение с извлекаемыми запасами нефти около 0,3 млн тонн, в 2023 – месторождение им. А. А. Зеленина с запасами свыше 0,4 млн тонн. В текущем году «Удмуртнефть» получила лицензию на изучение, разведку и добычу углеводородов на участке Красногорский-2 с запасами в 1 млн тонн.

Основным активом предприятия является Чутырско-Киенгопское месторождение, обеспечивающее 25% от общего объёма добычи. На шести месторождениях северного и центрального регионов производственной деятельности предприятия ведётся промышленное освоение верейских нефтяных оторочек, в которых сосредоточены значительные запасы нефти – более 28 млн тонн.

Ключевыми задачами развития предприятия являются автоматизация и цифровизация производственных процессов и снижение эксплуатационных затрат в нефтедобыче.