Итоги дня: ограничение движения на «кольце» у ТЦ «Медведь» в Ижевске и тёплые выходные в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 13 сентября.

Перекроют переезд

В Ижевске 14 сентября переезд через железную дорогу на пересечении улицы Володарского и переулка Железнодорожный перекроют с 09:00 до 18:00 часов.

Тепло продолжится

На следующей неделе в Удмуртии сохранится тёплая погода. В выходные ожидается до +19…+26 градусов тепла.

Новая скульптура

Скульптуру «Программист» установили на бульваре Гоголя в Ижевске. Установку приурочили ко Дню программиста.

Ремонт памятника

У здания администрации Первомайского района Ижевска начался ремонт памятника воину-освободителю, установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Котик погиб

На улице Удмуртской в Ижевске в ночь на 13 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из задымлённой квартиры спасли семью. К сожалению, погиб любимец семейства — кот — он надышался угарным газом.

Ограничат движение

Проезд будет затруднен по «кольцу» на пересечении улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске с вечера 13 сентября. Там будут идти земляные работы.