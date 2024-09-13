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Итоги дня: ограничение движения на «кольце» у ТЦ «Медведь» в Ижевске и тёплые выходные в Удмуртии

18:00, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ограничение движения на «кольце» у ТЦ «Медведь» в Ижевске и тёплые выходные в Удмуртии
18:00, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: google/maps
159
0

А также начало ремонта памятника воину-освободителю.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 13 сентября.

Перекроют переезд

В Ижевске 14 сентября переезд через железную дорогу на пересечении улицы Володарского и переулка Железнодорожный перекроют с 09:00 до 18:00 часов. 

Тепло продолжится

На следующей неделе в Удмуртии сохранится тёплая погода. В выходные ожидается до +19…+26 градусов тепла. 

Новая скульптура

Скульптуру «Программист» установили на бульваре Гоголя в Ижевске. Установку приурочили ко Дню программиста

Ремонт памятника

У здания администрации Первомайского района Ижевска начался ремонт памятника воину-освободителю, установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Котик погиб

На улице Удмуртской в Ижевске в ночь на 13 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из задымлённой квартиры спасли семью. К сожалению, погиб любимец семейства — кот — он надышался угарным газом. 

Ограничат движение

Проезд будет затруднен по «кольцу» на пересечении улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске с вечера 13 сентября. Там будут идти земляные работы. 

18:00, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня