Итоги дня: ограничение движения на «кольце» у ТЦ «Медведь» в Ижевске и тёплые выходные в Удмуртии

А также начало ремонта памятника воину-освободителю.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 13 сентября.
Перекроют переезд
В Ижевске 14 сентября переезд через железную дорогу на пересечении улицы Володарского и переулка Железнодорожный перекроют с 09:00 до 18:00 часов.
Тепло продолжится
На следующей неделе в Удмуртии сохранится тёплая погода. В выходные ожидается до +19…+26 градусов тепла.
Новая скульптура
Скульптуру «Программист» установили на бульваре Гоголя в Ижевске. Установку приурочили ко Дню программиста.
Ремонт памятника
У здания администрации Первомайского района Ижевска начался ремонт памятника воину-освободителю, установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Котик погиб
На улице Удмуртской в Ижевске в ночь на 13 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из задымлённой квартиры спасли семью. К сожалению, погиб любимец семейства — кот — он надышался угарным газом.
Ограничат движение
Проезд будет затруднен по «кольцу» на пересечении улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске с вечера 13 сентября. Там будут идти земляные работы.