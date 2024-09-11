В Ижевске ищут подрядчика на содержание набережной реки Подборенки в районе «Нового города»

Ижевск. Удмуртия. На содержание набережной прудика на реке Подборенке в Ижевске выделено 300 тысяч рублей. В настоящий момент идёт поиск подрядчика. Соответствующая информация опубликована на госзакупках.

Пруд на речке Подборенке находится в районе «Нового города» и примыкает к улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь требуется санитарное содержание и техническое обслуживание тротуаров, газонов, лестниц, малых архитектурных форм и зелёных насаждений.

Работы запланированы на период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.

Заявки от подрядчиков принимаются до 17 сентября.