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В Ижевске ищут подрядчика на содержание набережной реки Подборенки в районе «Нового города»

16:55, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчика на содержание набережной реки Подборенки в районе «Нового города»
16:55, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: ИА «Сусанин»
20
0

Работы предстоит выполнять с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. На содержание набережной прудика на реке Подборенке в Ижевске выделено 300 тысяч рублей. В настоящий момент идёт поиск подрядчика. Соответствующая информация опубликована на госзакупках.

Пруд на речке Подборенке находится в районе «Нового города» и примыкает к улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь требуется санитарное содержание и техническое обслуживание тротуаров, газонов, лестниц, малых архитектурных форм и зелёных насаждений.

Работы запланированы на период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.

Заявки от подрядчиков принимаются до 17 сентября.

16:55, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда