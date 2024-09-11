В Ижевске в разы вырастет выпуск снайперских винтовок Драгунова

Ижевск. Удмуртия. Ижевская производственная площадка концерна «Калашников» завершает отгрузку снайперской винтовки Драгунова (СВД) в рамках гособоронзаказа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В настоящий момент уже заключены контракты на 2025 год. Отмечается, что объёмы производства СВД вырастут в разы.

«Достоинства снайперской винтовки Драгунова подтверждены десятилетиями эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВД. Несмотря на солидный «возраст», легендарная снайперская винтовка Драгунова по-прежнему находится в строю и помогает выполнять боевые задачи в зоне СВО», — рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.