В Удмуртии удалось найти родственников красноармейца, останки которого обнаружили под Ржевом

Ижевск. Удмуртия. В ходе раскопок под Ржевом в Тверской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Удмуртии. Об этом сообщили в общественной организации «Долг».

Останки бойца обнаружены 7 сентября. При нём был медальон, по которому удалось установить личность. Егора Филипповича Безенцева 1907 года рождения призвали на фронт из деревни Верхние Кватчи Можгинского района.

Уже 9 сентября в «Долге» сообщили, что родственников красноармейца удалось найти.