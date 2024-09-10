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В Удмуртии удалось найти родственников красноармейца, останки которого обнаружили под Ржевом

08:30, 10 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии удалось найти родственников красноармейца, останки которого обнаружили под Ржевом
08:30, 10 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/dolgizhevsk
191
0

Егор Филиппович Безенцев был призван на фронт из Можгинского района.

Ижевск. Удмуртия. В ходе раскопок под Ржевом в Тверской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Удмуртии. Об этом сообщили в общественной организации «Долг».

Останки бойца обнаружены 7 сентября. При нём был медальон, по которому удалось установить личность. Егора Филипповича Безенцева 1907 года рождения призвали на фронт из деревни Верхние Кватчи Можгинского района.

Уже 9 сентября в «Долге» сообщили, что родственников красноармейца удалось найти.

08:30, 10 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война