В Можге пройдёт оценка технического состояния автомобильных дорог

Можга. Удмуртия. В рамках оценки состояния дорог Ижевской агломерации будет проведена диагностика транспортных артерий Можги. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Определён подрядчик на выполнение работы. С ним заключен контракт на сумму 196 953 рубля. Исполнителю предстоит определить степень соответствия фактического состояния сети автомобильных асфальтированных дорог установленным нормативным требованиям.

Будет подготовлен перечень участков дорог, требующих первоочередного выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту. Всего диагностике подвергнут 54,9 км проезжих частей.