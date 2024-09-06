Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Можге пройдёт оценка технического состояния автомобильных дорог

15:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге пройдёт оценка технического состояния автомобильных дорог
15:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: Яндекс Карты
35
0

Диагностике подлежат 54,9 км дорог.

Можга. Удмуртия. В рамках оценки состояния дорог Ижевской агломерации будет проведена диагностика транспортных артерий Можги. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Определён подрядчик на выполнение работы. С ним заключен контракт на сумму 196 953 рубля. Исполнителю предстоит определить степень соответствия фактического состояния сети автомобильных асфальтированных дорог установленным нормативным требованиям.

Будет подготовлен перечень участков дорог, требующих первоочередного выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту. Всего диагностике подвергнут 54,9 км проезжих частей.

15:40, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги