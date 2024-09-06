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В ижевской ГКБ №4 отремонтировали палаты для детей-отказников

10:45, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской ГКБ №4 отремонтировали палаты для детей-отказников
10:45, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты
Фото: Алсу Ишниязова
162
0

Сотрудники неонатологического стационара активно помогают органам опеки найти малышам приемных родителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали имеющиеся на базе ГКБ №4 палаты для детей, от которых отказались родители. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова.

Малыши проводят в этих палатах от 1 до 2 месяцев. За это время администрация Ленинского района готовит необходимые документы и ведёт поиск новых родителей для малышей. Также в поисках опекунов помогают сотрудники неонатологического стационара.

«Важно в такой момент оказать психологическую поддержку потенциальным родителям, желающим усыновить ребенка, поэтому условия, в которых проходит первое знакомство играет немалую роль», — отметила Ишниязова. 

10:45, 06 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты