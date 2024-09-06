В ижевской ГКБ №4 отремонтировали палаты для детей-отказников

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали имеющиеся на базе ГКБ №4 палаты для детей, от которых отказались родители. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова.

Малыши проводят в этих палатах от 1 до 2 месяцев. За это время администрация Ленинского района готовит необходимые документы и ведёт поиск новых родителей для малышей. Также в поисках опекунов помогают сотрудники неонатологического стационара.

«Важно в такой момент оказать психологическую поддержку потенциальным родителям, желающим усыновить ребенка, поэтому условия, в которых проходит первое знакомство играет немалую роль», — отметила Ишниязова.