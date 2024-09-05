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В Удмуртии выявлен лук производства ООО «Чиполлино» с превышение нитратов

10:20, 05 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выявлен лук производства ООО «Чиполлино» с превышение нитратов
10:20, 05 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты
Фото: Тома Херманса на Unsplash
174
0

Само предприятие по заявленному адресу отсутствует.

Ижевск, Удмуртия. В Удмуртии выявлен репчатый лук с превышение допустимой концентрации нитратов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республики. 

Доля нитратов оценили в 187+47 мг/кг, тогда как нормой установлено не более 80 мг/кг. В ходе проверки выяснилось, что официальным адресом ООО «Чиполлино» заявлен Завьяловской район, деревня Мещеряки, улица Прудовая, 7а. Однако обнаружить производство по месту регистрации не удалось. Изготовитель является предприятием-призраком. 

Репчатый лук производится неизвестными лицами, непонятно где и маркируется с использованием недостоверных сведений. Данная продукция может быть опасной. 

«Управлением принято решение приостановить действие декларации о соответствии продукции ЕАЭС на продукцию «Лук свежий репчатый» с 3 августа 2024 года. Нахождение в обороте, в том числе продажа, пищевой продукции, сопровождающейся недействительными и приостановленными декларациями о соответствии в настоящее время запрещена», — сообщили в надзорном органе. 

10:20, 05 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты