В Удмуртии выявлен лук производства ООО «Чиполлино» с превышение нитратов

Ижевск, Удмуртия. В Удмуртии выявлен репчатый лук с превышение допустимой концентрации нитратов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республики.

Доля нитратов оценили в 187+47 мг/кг, тогда как нормой установлено не более 80 мг/кг. В ходе проверки выяснилось, что официальным адресом ООО «Чиполлино» заявлен Завьяловской район, деревня Мещеряки, улица Прудовая, 7а. Однако обнаружить производство по месту регистрации не удалось. Изготовитель является предприятием-призраком.

Репчатый лук производится неизвестными лицами, непонятно где и маркируется с использованием недостоверных сведений. Данная продукция может быть опасной.

«Управлением принято решение приостановить действие декларации о соответствии продукции ЕАЭС на продукцию «Лук свежий репчатый» с 3 августа 2024 года. Нахождение в обороте, в том числе продажа, пищевой продукции, сопровождающейся недействительными и приостановленными декларациями о соответствии в настоящее время запрещена», — сообщили в надзорном органе.