Итоги дня: поступление партии вакцин от гриппа в Удмуртию и бесплатная пересадка в ижевских автобусах

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 2 сентября.

Влетел в дом

4 сентября на улице Фалалеева легковой автомобиль врезался в дом. Водителя госпитализировали для осмотра.

Новая сцена

В Русском драмтеатре в Ижевске открылась малая сцена. Здесь уже прошли первые спектакле.

Прибыла вакцина

Вторую партию вакцины против гриппа доставили в Удмуртию 4 сентября. Всего в регион завезли 120 800 доз.

Новые мемориалы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Удмуртии установят 22 мемориальные доски Героям Советского Союза. При поддержке Российского военно-исторического общества мемориалы появятся до конца года в девяти муниципальных образованиях.

Горящие комбайны

В Удмуртии за минувшие сутки загорелись два комбайна. Зерноуборочная техника загорелась в Кезском и Граховском районах.

Бесплатные пересадки

В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки в течение 25 минут, после оплаты проезда. Нововведение вступит в силу с 9 сентября.