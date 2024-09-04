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Итоги дня: поступление партии вакцин от гриппа в Удмуртию и бесплатная пересадка в ижевских автобусах

18:00, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: поступление партии вакцин от гриппа в Удмуртию и бесплатная пересадка в ижевских автобусах
18:00, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
19
0

А также установка воинских мемориальных досок в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 2 сентября.

Влетел в дом

4 сентября на улице Фалалеева легковой автомобиль врезался в дом. Водителя госпитализировали для осмотра.  

Новая сцена

В Русском драмтеатре в Ижевске открылась малая сцена. Здесь уже прошли первые спектакле. 

Прибыла вакцина

Вторую партию вакцины против гриппа доставили в Удмуртию 4 сентября. Всего в регион завезли 120 800 доз.  

Новые мемориалы 

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Удмуртии установят 22 мемориальные доски Героям Советского Союза. При поддержке Российского военно-исторического общества мемориалы появятся до конца года в девяти муниципальных образованиях. 

Горящие комбайны

В Удмуртии за минувшие сутки загорелись два комбайна. Зерноуборочная техника загорелась в Кезском и Граховском районах. 

Бесплатные пересадки

В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки в течение 25 минут, после оплаты проезда. Нововведение вступит в силу с 9 сентября. 

18:00, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня