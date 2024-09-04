Слушатель ижевской академии «Калашников» спроектировал доставку грузов роем беспилотников

Ижевск. Удмуртия. Слушатель академии «Калашников» в Ижевске Александр Щепин разработал систему доставки различных грузов роем беспилотников в труднодоступные районы. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Проект юного ижевчанина победил в направлении «Беспилотный транспорт и логистические системы» образовательной программы «Большие вызовы», прошедшей в образовательном центре «Сириус».

Система основана на основе роевого интеллекта, в состав которого входят четыре беспилотника. Два из них могут нести груз до пяти килограмм, ещё один малогабаритный и четвёртый — дрон-ретранслятор. При этом управление роем способен осуществлять один оператор.