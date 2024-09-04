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Слушатель ижевской академии «Калашников» спроектировал доставку грузов роем беспилотников

17:35, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Слушатель ижевской академии «Калашников» спроектировал доставку грузов роем беспилотников
17:35, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Фото: концерн "Калашников"
145
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Проект Александра Щепина победил в одном из направлений образовательной программы «Большие вызовы». 

Ижевск. Удмуртия. Слушатель академии «Калашников» в Ижевске Александр Щепин разработал систему доставки различных грузов роем беспилотников в труднодоступные районы. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Проект юного ижевчанина победил в направлении «Беспилотный транспорт и логистические системы» образовательной программы «Большие вызовы», прошедшей в образовательном центре «Сириус».

Система основана на основе роевого интеллекта, в состав которого входят четыре беспилотника. Два из них могут нести груз до пяти килограмм, ещё один малогабаритный и четвёртый — дрон-ретранслятор. При этом управление роем способен осуществлять один оператор. 

17:35, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»