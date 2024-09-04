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Более 20 мемориалов Героям Советского Союза установят в Удмуртии к 80-летию Победы

17:15, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 20 мемориалов Героям Советского Союза установят в Удмуртии к 80-летию Победы
17:15, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#воинский мемориал
Фото: ИА «Сусанин»
18
0

Они появятся до конца 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Удмуртии установят 22 мемориальные доски Героям Советского Союза. Об этом сообщает заместитель председателя правительства республики Наталья Тойкина в соцсетях.

При поддержке Российского военно-исторического общества мемориалы появятся до конца года в девяти муниципальных образованиях.

«Сохранение памяти о Героях ушедших лет является важным элементом патриотического воспитания молодого поколения», — высказалась Наталья Тойкина.

17:15, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#воинский мемориал