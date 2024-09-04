Более 20 мемориалов Героям Советского Союза установят в Удмуртии к 80-летию Победы

Ижевск. Удмуртия. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Удмуртии установят 22 мемориальные доски Героям Советского Союза. Об этом сообщает заместитель председателя правительства республики Наталья Тойкина в соцсетях.

При поддержке Российского военно-исторического общества мемориалы появятся до конца года в девяти муниципальных образованиях.

«Сохранение памяти о Героях ушедших лет является важным элементом патриотического воспитания молодого поколения», — высказалась Наталья Тойкина.