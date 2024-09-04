Подростка, участвовавшего в избиении молодого человека, поместили в ижевский Центр временного содержания

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-летнего подростка, участвовавшего в групповом избиении молодого человека, отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Нападение группы подростков на молодого человека произошло в один из июньских дней на Центральной площади Ижевска, в скейт-парке у монумента «Навеки с Россией». После данного инцидента 13-летний подросток, участвовавший в избиении, был поставлен на профилактический учёт, так как его действия попадали под уголовную статью о хулиганстве.

Профилактические меры на него не подействовали. Отмечается, что подросток ведёт антиобщественный образ жизни, требования родителей и педагогов им игнорируются. Отмечается, что подросток уже стоял на учёте, но в связи с исправлением, был с него снят 28 марта прошлого года.

Суд принял решение поместить дебошира в Центр временного содержания на срок до 30 суток.

Напомним, в июле были задержаны двое подростков 13 и 15 лет за то, что они избили 19-летнего юношу на Центральной площади Ижевска.