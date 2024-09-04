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Подростка, участвовавшего в избиении молодого человека, поместили в ижевский Центр временного содержания

15:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подростка, участвовавшего в избиении молодого человека, поместили в ижевский Центр временного содержания
15:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трудные подростки
Фото: Пранава Шриваставы на Unsplash
138
0

Он проведёт под стражей 30 суток. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-летнего подростка, участвовавшего в групповом избиении молодого человека, отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Нападение группы подростков на молодого человека произошло в один из июньских дней на Центральной площади Ижевска, в скейт-парке у монумента «Навеки с Россией». После данного инцидента 13-летний подросток, участвовавший в избиении, был поставлен на профилактический учёт, так как его действия попадали под уголовную статью о хулиганстве. 

Профилактические меры на него не подействовали. Отмечается, что подросток ведёт антиобщественный образ жизни, требования родителей и педагогов им игнорируются. Отмечается, что подросток уже стоял на учёте, но в связи с исправлением, был с него снят 28 марта прошлого года. 

Суд принял решение поместить дебошира в Центр временного содержания на срок до 30 суток.

Напомним, в июле были задержаны двое подростков 13 и 15 лет за то, что они избили 19-летнего юношу на Центральной площади Ижевска.

15:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трудные подростки