ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Можге

Можга. Удмуртия. На перекрёстке улиц Можгинской и Нефтяников в Можге произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 4 сентября 42-летняя женщина за рулём «Hyundai» допустила столкновение с «Chevrolet», не уступив ему дорогу при повороте налево. От удара второй автомобиль, под управлением 69-летней женщины перевернулся. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

Напомним, сегодня в Ижевске на улице Фалалеева пожилой водитель врезался в многоквартирный дом.