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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Можге

14:51, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Можге
14:51, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
244
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Пострадала 69-летняя женщина. 

Можга. Удмуртия. На перекрёстке улиц Можгинской и Нефтяников в Можге произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 4 сентября 42-летняя женщина за рулём «Hyundai» допустила столкновение с «Chevrolet», не уступив ему дорогу при повороте налево. От удара второй автомобиль, под управлением 69-летней женщины перевернулся. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

Напомним, сегодня в Ижевске на улице Фалалеева пожилой водитель врезался в многоквартирный дом.

14:51, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП