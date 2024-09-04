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11 сентября в Удмуртии ограничат продажу алкоголя

12:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11 сентября в Удмуртии ограничат продажу алкоголя
12:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
456
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь
Фото: goskatalog.ru
456
0

В России отмечается День трезвости.

Ижевск. Удмуртия. В связи со Всероссийским Днём трезвости 11 сентября в Удмуртии ограничат торговлю алкоголем. Об этом сообщил руководитель республиканского Минпромторга Виктор Лашкарёв.

Контролировать соблюдение запрета будут специалисты Минпромторга и сотрудники полиции. Пройдут рейды по местам торговли спиртным. 

«Призываю проявить социальную ответственность и в случае наличия сведений о нарушениях продажи алкоголя прошу проинформировать в ВК или телеграмм-канал. Все сообщения отработаем в оперативном порядке», — призвал Лашкарёв. 

Напомним, в Ижевске 2 сентября зафиксировали 10 нарушений запрета продажи алкоголя

12:40, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
456
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь