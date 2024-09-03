С начала года в Удмуртии врачи выявили 784 случая рака кожи

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 8 месяцев текущего года медики выявили 784 случая онкологии кожи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Уточняется, что в 96,4% случаев рак выявлен на ранней стадии. Это обуславливается тем, что такой вид онкологии человек может обнаружить сам. В группе риска пациенты, у кого на теле много родинок и пятен.

«Существует три разновидности злокачественных новообразований кожи: базальноклеточный, плоскоклеточный раки кожи и меланома. Если первые два вида считаются достаточно безобидными, редко метастазируют и в большинстве случаев вылечиваются, то меланома – опухоль достаточно агрессивная, с быстрым распространением метастаз», — рассказала главный внештатный онколог Минздрава Удмуртии Светлана Лысанова.